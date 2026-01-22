Водолазы провели уникальную подводную операцию по ремонту киевской ТЭЦ в ледяной воде (ВИДЕО)https://racurs.ua/n211615-vodolazy-proveli-unikalnuu-podvodnuu-operaciu-po-remontu-kievskoy-tec-v-ledyanoy-vode-video.htmlРакурс
Водолази ДСНС провели унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до -15 °C.
Про це сьогодні, 22 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, опублікувавши відповідне відео.
Зазначається, що внаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби — це суттєво ускладнювало ремонт обладнання.
Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала 6 діб. Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи, — розповів Клименко.
Фахівців відзначили державними нагородами:
- орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка;
- орденом Данила Галицького — Андрія Власенка;
- медаллю «Захиснику Вітчизни» — Антона Гайтана.
Це приклад відповідальності й мужності, які тримають країну в найскладніших умовах, — наголосив Клименко.