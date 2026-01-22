Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время уникальной операции водолазов ГСЧС, скриншот видео

Водолазы провели уникальную подводную операцию по ремонту киевской ТЭЦ в ледяной воде (ВИДЕО)

22 янв 2026, 14:48
999

Водолази ДСНС провели унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до -15 °C.

Про це сьогодні, 22 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби — це суттєво ускладнювало ремонт обладнання.

Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала 6 діб. Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи, — розповів Клименко.

Фахівців відзначили державними нагородами:

  • орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка;
  • орденом Данила Галицького — Андрія Власенка;
  • медаллю «Захиснику Вітчизни» — Антона Гайтана.

Це приклад відповідальності й мужності, які тримають країну в найскладніших умовах, — наголосив Клименко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров