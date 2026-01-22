Під час унікальної операції водолазів ДСНС, скріншот відео

Водолази ДСНС провели унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до -15 °C.

Про це сьогодні, 22 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби — це суттєво ускладнювало ремонт обладнання.

Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала 6 діб. Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи, — розповів Клименко.

Фахівців відзначили державними нагородами:

орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка;

орденом Данила Галицького — Андрія Власенка;

медаллю «Захиснику Вітчизни» — Антона Гайтана.