Масштабна пожежа виникла на одному зі складів у Києві. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211252-masshtabna-pojeja-vynykla-na-skladah-u-kyievi-scho-kajut-u-dsns.html

Ракурс

Масштабна пожежа Солом’янському районі Києва виникла у понеділок, 5 січня.

У столиці загорілася складська будівля. Пожежа не пов’язана з російським обстрілом, який стався минулої ночі. Про постраждалих наразі не відомо. Деталі обіцяють надати згодом. Про це заявили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

А патрульна поліція Києва заявила, що внаслідок пожежі було перекрито рух по вулиці Волинській. На місці події працюють спеціальні служби, а правоохоронці регулюють дорожній рух. Водіїв попросили врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

У соціальних мережах тим часом очевидці поширюють кадри пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня в Одеській області під час масованої російської повітряної уламки ворожого дрона впали на територію автодвору сортувального терміналу «Нової пошти». Там спалахнула вантажівка. У машині перебували 110 посилок, які всі згоріли.