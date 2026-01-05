Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Масштабна пожежа виникла на одному зі складів у Києві. Фото:

Масштабна пожежа виникла на складах у Києві — що кажуть у ДСНС

5 січ 2026, 11:25
999

Масштабна пожежа Солом’янському районі Києва виникла у понеділок, 5 січня.

У столиці загорілася складська будівля. Пожежа не пов’язана з російським обстрілом, який стався минулої ночі. Про постраждалих наразі не відомо. Деталі обіцяють надати згодом. Про це заявили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

А патрульна поліція Києва заявила, що внаслідок пожежі було перекрито рух по вулиці Волинській. На місці події працюють спеціальні служби, а правоохоронці регулюють дорожній рух. Водіїв попросили врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

У соціальних мережах тим часом очевидці поширюють кадри пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня в Одеській області під час масованої російської повітряної уламки ворожого дрона впали на територію автодвору сортувального терміналу «Нової пошти». Там спалахнула вантажівка. У машині перебували 110 посилок, які всі згоріли.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів