Наслідки російської атаки на Одещину 31 грудня, фото: ДСНС Одещини

Посилки «Нової пошти» на мільйони гривень згоріли через нічну атаку рашистів (ФОТО)

31 гру 2025, 14:27
На Одещині під час масованої російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 31 грудня, уламки ворожого дрона впали на територію автодвору сортувального термінала «Нової пошти», внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відбулося займання причепу вантажного автомобіля Нової пошти, в якому знаходилось 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Всі вони знищені, — розповіли у компанії. — Нова пошта компенсує втрату відправлень. Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування.

Зазначається, що всі працівники перебували в укритті і не постраждали.

Наслідки російської атаки на Одещину 31 грудня, фото: ДСНС Одещини

Джерело: Ракурс


