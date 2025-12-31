Рашисти вночі атакували два енергообʼєкти ДТЕК — пошкодження значні

Рашисти знову атакували енергоінфраструктуру України, фото: Одеська ОВА

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, атакували два енергообʼєкти ДТЕК.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу, — розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.

Також про атаку на два енергообʼєкти ДТЕК повідомив у своєму Telgram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкодження значні і відновлювальні роботи потребують часу. Водночас енергетики Одещини працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки, — зазначив він.

Нагадаємо, рашисти вночі масовано атакували Одещину безпілотниками. У частині Одеси зникло енергопостачання.