Рашисти знову атакували енергоінфраструктуру України, фото: Одеська ОВА
Рашисти вночі атакували два енергообʼєкти ДТЕК — пошкодження значні
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, атакували два енергообʼєкти ДТЕК.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу, — розповіли у ДТЕК.
Зазначається, що впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.
Також про атаку на два енергообʼєкти ДТЕК повідомив у своєму Telgram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Пошкодження значні і відновлювальні роботи потребують часу. Водночас енергетики Одещини працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки, — зазначив він.
Нагадаємо, рашисти вночі масовано атакували Одещину безпілотниками. У частині Одеси зникло енергопостачання.