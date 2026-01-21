Новини
У Києві відновили постачання об’єктам критичної інфраструктури, фото: Dominic Chavez / Flickr

У Києві відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури — ДТЕК

21 січ 2026, 16:35
У Києві після російської атаки відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури міста.

Про це сьогодні, 21 січня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.

На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи — не діє, — наголошують у компанії.

Зазначається, що через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів Києва. Ще близько 44 тис. осель лишаються без світла.

Ремонтні роботи тривають безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу, — додали у ДТЕК.

Нагадаємо, мер Києва сьогодні повідомив, що 19 січня під час робіт на виклику в одній із квартир помер 60-річний аварійник. Причини наразі зʼясовують судмедексперти.

Джерело: Ракурс


