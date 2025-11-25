Новини
У Києві застосовують екстрені відключення світла

Екстренні відключення світла запровадили у Києві — ДТЕК

25 лис 2025, 09:53
У частині Києві запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це сьогодні, 25 листопада, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.

Лівий берег Києва: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення, — зазначили у компанії.

Крім того, внаслідок нічного обстрілу у Києві частково обмежили теплопостачання. Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах, — вказано в повідомленні.

Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки, — додали у КМВА.

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні масовано атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Є загиблі та поранені.

Джерело: Ракурс


