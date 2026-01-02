Наслідки російського обстрілу Донеччини, фото: ДТЕК

Російські загарбники вночі 31 грудня зруйнували два енергообʼєкти «ДТЕК Одеські електромережі», які живлять оселі частини мешканців Приморського та Хаджибейського районів обласного центру.

Прес-служба ДТЕК сьогодні, 2 січня, опублікувала відео, котре показує завдані атакою руйнування.

Наслідки атаки — колосальні. У переддень нового року завдяки вогнеборцям вдалося загасити пожежу на підстанціях, а після допуску від військових почали працювати енергетики, — розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що роботи з відновлення кипіли і в новорічну ніч:

Наші бригади розібрали завали, оглянули обладнання, яке ще можна повернути до роботи, замовили запчастини, яких бракувало — щось взяли із запасів, деякі частини обладнання перевезли з інших підстанцій, також домовились про гуманітарну допомогу від колег-енергетиків та Міненерго.

У ДТЕК зазначили, що за останні три доби вдалося частково перезаживити споживачів. Однак, одночасно ввімкнути всі оселі немає технічної змоги.

Щоб світло повернулось, ми створюємо тимчасові ремонтні схеми: додатково прокладаємо кабельні та повітряні лінії, монтуємо муфти, працюємо на розподільчих пристроях, — розповіли у ДТЕК. — На жаль, немає готових рішень і не всі ідеї вдається втілити в життя з першого разу, але бригади працюють і не здаються, попри дуже важку втому та пронизливий зимовий вітер.

Наразі на території Одеської області графіки стабілізаційних відключень не застосовуються. Однак, можливі мережеві обмеження в Одеському районі області, зокрема в Одесі.

Це вимушені аварійні відключення світла у разі стрімкого росту споживання електроенергії, щоб не допустити перевантаження пошкодженого після ворожих атак обладнання, — зазначили у компанії.

