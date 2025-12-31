Новости
Ракурс
Рашисты снова атаковали энергоинфраструктуру Украины, фото: Одесская ОВА

Рашисты ночью атаковали два энергообъекта ДТЭК — повреждения значительны

31 дек 2025, 11:32
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, атакували два енергообʼєкти ДТЕК.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу, — розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.

Також про атаку на два енергообʼєкти ДТЕК повідомив у своєму Telgram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкодження значні і відновлювальні роботи потребують часу. Водночас енергетики Одещини працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки, — зазначив він.

Рашисти знову атакували енергоінфраструктуру України, фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, рашисти вночі масовано атакували Одещину безпілотниками. У частині Одеси зникло енергопостачання.

Источник: Ракурс


