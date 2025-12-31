Новости
Ракурс
Последствия ночной атаки на Одесщину, фото: ГСЧС

Рашисты ночью массированно атаковали Одесщину — шестеро пострадавших, среди них дети (ФОТО, ВИДЕО)

31 дек 2025, 08:31
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, вкотре атакували безпілотниками житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одещини.

У частині Одеси наразі відсутнє електропостачання. Також на окремих об'єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання. Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють прес-служба ДСНС Одеської області та очільник Одеської МВА Сергій Лисак

Внаслідок влучань в одному з житлових будинків виникло загорання в квартирах з 2 по 6-й поверхи. Частково зруйновано фасад на 5 та 6-му поверхах. Вогнеборцями врятовано 8 осіб, з яких одна дитина, — розповіли у ДСНС.

Також пошкоджень зазнали:

  • фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків;
  • вогнем пошкоджено цивільні автомобілі.

Розгорнуто мобільні пункти незламності.

За попередньою інформацією, постраждали шестеро осіб, серед них троє дітей (семимісячне немовля, восьмирічна дівчинка та 14-річний підліток — усі у стані середньої тяжкості).

Наслідки нічної російської атаки на Одещину, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


