Наслідки нічної російської атаки на Одещину, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n211198-rashysty-vnochi-masovano-atakuvaly-odeschynu-shestero-postrajdalyh-sered-nyh-dity-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, вкотре атакували безпілотниками житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одещини.

У частині Одеси наразі відсутнє електропостачання. Також на окремих об'єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання. Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють прес-служба ДСНС Одеської області та очільник Одеської МВА Сергій Лисак

Внаслідок влучань в одному з житлових будинків виникло загорання в квартирах з 2 по 6-й поверхи. Частково зруйновано фасад на 5 та 6-му поверхах. Вогнеборцями врятовано 8 осіб, з яких одна дитина, — розповіли у ДСНС.

Також пошкоджень зазнали:

фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків;

вогнем пошкоджено цивільні автомобілі.

Розгорнуто мобільні пункти незламності.

За попередньою інформацією, постраждали шестеро осіб, серед них троє дітей (семимісячне немовля, восьмирічна дівчинка та 14-річний підліток — усі у стані середньої тяжкості).