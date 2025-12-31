Новости
Последствия российской атаки на Одесщину 31 декабря, фото: ГСЧС Одесщины

Посылки «Новой почты» на миллионы гривен сгорели из-за ночной атаки рашистов (ФОТО)

31 дек 2025, 14:27
999

На Одещині під час масованої російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 31 грудня, уламки ворожого дрона впали на територію автодвору сортувального термінала «Нової пошти», внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відбулося займання причепу вантажного автомобіля Нової пошти, в якому знаходилось 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Всі вони знищені, — розповіли у компанії. — Нова пошта компенсує втрату відправлень. Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування.

Зазначається, що всі працівники перебували в укритті і не постраждали.

Наслідки російської атаки на Одещину 31 грудня, фото: ДСНС Одещини

Источник: Ракурс


