Російські війська стратили 337 українських військовополонених.

Такі дані щодо російських воєнних злочинів відомі на грудень минулого року. Крім того, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур з боку окупантів. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив 3 березня під час виступу на засіданні Ради ООН з прав людини.

Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю. Згідно даних ООН понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами, — розповів він.

Український омбудсмен закликав міжнародну спільноту негайно посилити тиск на країну-агресора, а також забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, в грудні 2025 року в Покровську Донецької області двоє російських солдатів розстріляли сімох цивільних осіб. Окупанти, а саме військові російського 30-го ОМСБр Рінат Галімзянов та Олексій Агафонов, увірвалися до підвалу будинку й холоднокровно вбили мирних мешканців.