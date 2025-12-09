В Изюме перезахоронили 449 человек. Фото: МВА

В Ізюмі на Харківщині ідентифікували та перепоховали 449 тіл людей.

Це місцеві жителі, які загинули під час російської окупації міста у 2022 році. Серед цих ідентифікованих осіб 23 людей були військовослужбовцями Збройних сил України. Про це 9 грудня прес-служба Ізюмської міської військової адміністрації повідомила у Telegram.

Зазначається, що сьогодні в місті провели траурну панахиду за місцевими жителями та військовослужбовцями, яких у 2022 році вбили та закатували російські загарбники. Тіла загиблих ворог ховав у лісосмузі поблизу кладовища на вулиці Шекспіра.

Також в МВА поінформували, що упродовж трьох років після деокупації міська влада разом з експертами, волонтерами та службами проводила ексгумацію, ідентифікацію та перепоховання тіл.

Як відомо, Ізюм перебував під російською окупацією з березня по 10 вересня 2022 року. У цей період загарбники вбивали, катували та вчиняли масові поховання місцевих жителів.

Нагадаємо, у січні 2025 року ізюмська влада інформувала, що 22 жертви росіян із масового поховання в місті все ще не ідентифікували. Попередньо, їх записали як «невідома жінка» або «невідомий чоловік», тому що немає жодної інформації щодо їхніх родичів чи знайомих, які могли б надати необхідні свідчення для завершення процесу ідентифікації.