Российский дрон атаковал семью, которая на велосипедах ехала за водой в Константиновке

Российский дрон атаковал гражданской в ​​Константиновке, фото: Донецкая областная прокуратура

https://racurs.ua/n210748-rossiyskiy-dron-atakoval-semu-kotoraya-na-velosipedah-ehala-za-vodoy-v-konstantinovke.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, о 9.00 завдали удару FPV-дроном по Костянтинівці на Донеччині.

В зоні ураження опинилась родина, яка їхала по воду на двох велосипедах. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок атаки зазнали поранень 42-річний чоловік, його 32-річна дружина та двоє їхніх неповнолітніх дітей — 7-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію, — розповіли у прокуратурі.

Стан дітей та їх батька лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Потерпілим надано медичну допомогу та госпіталізовано.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).