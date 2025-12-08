Новини
Російський дрон атакував цивільній у Костянтинівці, фото: Донецька обласна прокуратура

Російський дрон атакував родину, яка на велосипедах їхала по воду у Костянтинівці

8 гру 2025, 18:22
Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, о 9.00 завдали удару FPV-дроном по Костянтинівці на Донеччині.

В зоні ураження опинилась родина, яка їхала по воду на двох велосипедах. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок атаки зазнали поранень 42-річний чоловік, його 32-річна дружина та двоє їхніх неповнолітніх дітей — 7-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію, — розповіли у прокуратурі.

Стан дітей та їх батька лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Потерпілим надано медичну допомогу та госпіталізовано.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


