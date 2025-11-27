Новости
Рашисты совершили очередное военное преступление, фото: DeepState

Рашисты расстреляли украинских военнопленных на Запорожье — DeepState

27 ноя 2025, 13:02
Російські загарбники розстріляли п’ятьох полонених бійців Сил оборони України.

Подія сталася західніше Зеленого Гаю на Запоріжжі. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє моніторинговий проект DeepState.

Ворог продовжує «класти» на всі норми міжнародного права, демонструючи всі аспекти своєї біосмітєвої міні-цивілізації. За наявними даними ворог взяв в полон хлопців у посадці, поклав їх в один ряд, а після допиту розстріляв, — наголошують у DeepState.

Рашисти здійснили черговий воєнний злочин, фото: DeepState

Источник: Ракурс


