Російські загарбники розстріляли п’ятьох полонених бійців Сил оборони України.

Подія сталася західніше Зеленого Гаю на Запоріжжі. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє моніторинговий проект DeepState.

Ворог продовжує «класти» на всі норми міжнародного права, демонструючи всі аспекти своєї біосмітєвої міні-цивілізації. За наявними даними ворог взяв в полон хлопців у посадці, поклав їх в один ряд, а після допиту розстріляв, — наголошують у DeepState.