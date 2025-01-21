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22 жертви рашистів з масового поховання в Ізюмі все ще не ідентифікували

Злочини рф: 22 жертви з масового поховання в Ізюмі все ще не ідентифікували

21 січ 2025, 15:35
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22 жертви рашистів з масового поховання в Ізюмі все ще не ідентифікували.

Попередньо, їх записали як «невідома жінка» або «невідомий чоловік», тому що немає жодної інформації щодо їхніх родичів чи знайомих, які могли б надати необхідні свідчення для завершення процесу ідентифікації.

Через це закінчити судово-медичні експертизи по цих особах поки неможливо, пише пресслужба Ізюмської громади.

На сайті громади нагадали, що з березня по 10 вересня 2022 року місто Ізюм було окуповане. Після звільнення міста у лісосмузі поблизу кладовища на вулиці Шекспіра виявили масове поховання — було ексгумовано понад 450 тіл і останків загиблих.

Джерело: Ракурс


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