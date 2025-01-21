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Преступления рф: 22 жертвы из массового захоронения в Изюме все еще не идентифицировали
Преступления рф: 22 жертвы из массового захоронения в Изюме все еще не идентифицировалиhttps://racurs.ua/n203342-prestupleniya-rf-22-jertvy-iz-massovogo-zahoroneniya-v-izume-vse-esche-ne-identificirovali.htmlРакурс
22 жертви рашистів з масового поховання в Ізюмі все ще не ідентифікували.
Попередньо, їх записали як «невідома жінка» або «невідомий чоловік», тому що немає жодної інформації щодо їхніх родичів чи знайомих, які могли б надати необхідні свідчення для завершення процесу ідентифікації.
Через це закінчити судово-медичні експертизи по цих особах поки неможливо, пише пресслужба Ізюмської громади.
На сайті громади нагадали, що з березня по 10 вересня 2022 року місто Ізюм було окуповане. Після звільнення міста у лісосмузі поблизу кладовища на вулиці Шекспіра виявили масове поховання — було ексгумовано понад 450 тіл і останків загиблих.
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