Преступления рф: 22 жертвы из массового захоронения в Изюме все еще не идентифицировали

https://racurs.ua/n203342-prestupleniya-rf-22-jertvy-iz-massovogo-zahoroneniya-v-izume-vse-esche-ne-identificirovali.html

Ракурс

22 жертви рашистів з масового поховання в Ізюмі все ще не ідентифікували.

Попередньо, їх записали як «невідома жінка» або «невідомий чоловік», тому що немає жодної інформації щодо їхніх родичів чи знайомих, які могли б надати необхідні свідчення для завершення процесу ідентифікації.

Через це закінчити судово-медичні експертизи по цих особах поки неможливо, пише пресслужба Ізюмської громади.

На сайті громади нагадали, що з березня по 10 вересня 2022 року місто Ізюм було окуповане. Після звільнення міста у лісосмузі поблизу кладовища на вулиці Шекспіра виявили масове поховання — було ексгумовано понад 450 тіл і останків загиблих.