В Камышевахе обнаружили тела еще двух погибших и фрагменты тел других жертв. Фото:

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Ракурс

Тіла загиблих виявили у Комишувасі Запорізької області.

Після останніх трьох днів безрезультатних пошуків нарешті вдалося виявити ще двох загиблих людей та фрагменти тіл інших загиблих. Пошукові роботи на місці російського авіаудару тривають уже 11-ту добу. Наразі вдалося ідентифікувати 48 людей. Станом на 7 листопада було відомо про 55 загиблих. Про це поліція Запорізької області 12 листопада повідомила у Telegram.

Зазначається, що наразі на місці бомбардування працюють криміналісти, слідчі, розрахунки ДСНС. А антидронова група поліції забезпечує повітряне прикриття.

Також до робіт залучені рятувальники Дніпропетровської, Івано-Франківської та Харківської областей, кінологічні служби Держслужби з надзвичайних ситуацій Сумської, Черкаської, Дніпропетровської та Донецької областей. А фахівці центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ідентифікують деблоковані тіла.

Поліцейські та рятувальники роблять усе можливе, щоб встановити долю решти людей, які наразі вважаються зниклими безвісти та можуть перебувати під завалами. А також — щоб родини нарешті отримали змогу гідно поховати усіх, чиє життя жорстоко обірвала окупаційна армія РФ, — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 8 листопада через повторні атаки російських безпілотників були пошкоджені кілька одиниць рятувальної техніки, а також поранені двоє надзвичайників. Також постраждали службові собаки кінологів, які працювали на місці удару.