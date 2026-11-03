Ракурсhttps://racurs.ua/
До 33 возросло число погибших в результате российского удара по Камышевахе. Фото:
В Камышевахе уже 33 погибших — еще почти 50 человек могут быть под заваламиhttps://racurs.ua/n217201-v-kamyshevahe-uje-33-pogibshih-esche-pochti-50-chelovek-mogut-byt-pod-zavalami.htmlРакурс
Знову зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі на Запоріжжі 2 листопада.
Наразі відомо про 33 жертв, яких вбили ворожі авіабомби. Ще близько 50 людей можуть бути під завалами. Про це 3 листопада повідомив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, який Офіс президента транслював в YouTube.
Державна служба з надзвичайних ситуацій тим часом поінформувала, що пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу тривають. Залучені кінологічні розрахунки ДСНС.
Нагадаємо, 2 листопада російські окупанти завдали цілеспрямованих ударів авіабомбами по центру життєстійкості в селищі Комишуваха Запорізької області під час роздачі гуманітарної допомоги цивільним. Ворог спочатку вдарив керованими авіабомбами КАБ-500, а потім скинув ФАБ-3000. Такі бомби призначені для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Внаслідок прямого влучання в будівлі обвалилася бетонна конструкція та виникла пожежа.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російський воєнний злочин у Комишувасі став одним із наймасштабніших трагедій у Запорізькій області за весь час війни.