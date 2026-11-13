Количество пострадавших в Запорожье возросло до более 50 человек. Фото:

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Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок російських ударів зросла до понад 50 осіб.

Серед поранених — восьмеро дітей. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Також відомо, що загинули двоє осіб — чоловік та 17-річний підліток. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін та Патрульна поліція України 13 листопада повідомили у Telegram.

Тим часом секретар міської ради Запоріжжя Регіна Харченко поінформувала, що внаслідок сьогоднішніх атак в обласному центрі пошкоджені 82 житлові будинки. У Шевченківському районі зазнали пошкоджень 77 приватних та три багатоквартирні будинки, а в Космічному районі — дві п’ятиповерхівки.

Крім того, в ОВА поінформували, що в Запоріжжі з міркувань безпеки розглядають можливість тимчасового перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС. Місцева влада попросила водіїв заздалегідь планувати свої маршрути, враховувати можливі перекриття та не накопичувати транспорт поблизу мостів.

Нагадаємо, вдень 13 листопада російські війська вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені квартири на трьох поверхах. Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі.

Пошуково-рятувальні роботи на місці цього удару вже завершили.