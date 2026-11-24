Россияне убили в Запорожье два человека, еще 32 ранили. Фото:

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Ракурс

Армія РФ завдала ударів по житлових кварталах у Запоріжжі.

Унаслідок ворожого обстрілу, який відбувся вночі 24 листопада, була зруйнована приватна оселя і частково зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено також багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об'єкт транспортної інфраструктури. Про це виконувач обов’язків керівника Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що загинули щонайменше двоє мирних мешканців. Ще 32 людей зазнали поранень. Серед постраждалих немовля та троє дітей. Усім травмованим надають медичну допомогу. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані — у жінки мінно-вибухова та черепно-мозкова травми.

На місці удару працюють екстрені служби та триває пошуково-рятувальна операція. І інформація, що під завалами ще можуть бути люди.

Нагадаємо, в ніч на 22 листопада російські загарбники вдарили безпілотником по п’ятиповерховому житловому будинку в Димері Київської області. Там загинули 11 цивільних.