https://racurs.ua/n217220-rossiyane-obstrelyali-volnyansk-na-zaporoje-est-jertvy.html

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Армія Російської Федерації обстріляла Вільнянськ у Запорізькій області.

У середу, 4 листопада, окупанти завдали двох ударів по місту. Обстріл пошкодив п’ятиповерховий житловий будинок та приватні оселі. У багатоповерхівці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Про це тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін повідомив у Telegram.

Наразі відомо про двох загиблих. Жертвами агресії ворога стали 52-річна жінка та 63-річний чоловік. А чоловік 59 років отримав поранення.

Нагадаємо, у Рівненському районі Рівненської області внаслідок нічної російської атаки загорівся приватний будинок. Постраждала жінка, яка отримала поранення руки та ноги й була госпіталізована.