Российские оккупанты убили пенсионерку и ранили ребенка в Запорожской области. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запорізькій області.

У четвер, 12 листопада, окупанти атакували керованими авіабомбами Балабине. Загинула 99-річна жінка, а поранень зазнала 12-річна дівчинка. Про це тимчасовий виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив у Telegram.

За словами очільника ОВА, в дитини діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна. Дівчинка наразі перебуває в лікарні, її стан задовільний.

Нагадаємо, 12 листопада російський безпілотник влучив по житловій 9-поверхівці в Солом’янському районі Києва. Внаслідок ворожої атаки загинула 44-річна жінка. Також відомо про п’ятьох постраждалих, яким вже надали допомогу на місці.