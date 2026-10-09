Армия РФ атаковала маршрутку в центре Запорожья. Фото: ОВА

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Російські війська атакували маршрутку в середмісті Запоріжжя.

У п’ятницю, 9 жовтня, ворожий FPV-дрон влучив у транспорт, коли той стояв на зупинці. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Двох чоловіків та жінку госпіталізували. Поранені перебувають у стані середньої тяжкості. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив у Telegram.

В ОВА також поінформували, що загалом за минулу добу російські атаки забрали життя двох людей, ще 18 осіб були поранені. Напередодні окупанти завдали понад 1 тис. ударів по 51 населеному пункту області. Влада отримала 209 повідомлень про пошкоджені будинки, автівки та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни скинули на Запоріжжя шість керованих авіабомб. Загинув чоловік, а ще 16 людей були поранені. Серед постраждалих є 14-річна дитина. Троє людей залишаються під наглядом лікарів. Їхній стан середньої тяжкості.

Бомбардування частково зруйнувало один багатоповерховий будинок частково і ще 20 пошкодило. Постраждав і міський Палац дитячої та юнацької творчості.