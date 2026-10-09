Обстрелы России ограничили передачу электричества между областями. Фото:

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Українська енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам.

Причиною цьому стали удари РФ по обладнанню та високовольтних мережах. Останніми тижнями країна-агресор посилила атаки на мережі, які передають електроенергію між областями. Ворожі атаки також ускладнюють ремонти. Про це Міністерство енергетики повідомило у Telegram.

Зазначається, що аварійні відключення світла запроваджують для частини районів Києва та Київської області. Робиться це через пошкодження обладнання та падіння напруги. Наразі не діють графіки відключень, які були оприлюднені пізніше. У міністерстві кажуть, що до прогнозованих графіків повернуться після стабілізації ситуації в системі.

Станом на ранок 9 жовтня частина споживачів залишалася без світла у Києві та Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській і Харківській областях. Також у низці регіонів діють погодинні відключення для всіх категорій споживачів та обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Окремо у відомстві заявили, що 8 жовтня внаслідок атаки окупантів на енергетичний об'єкт у Сумській області загинув один енергетик, ще троє зазнали поранень. Постраждали перебувають у лікарні.

Нагадаємо, 7 жовтня в Києві та Київській області за командою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення електроенергії. Також у столиці через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції.