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Ракурс
Дроны повредили дата-центр «Яндекса» в российской Калуге. Фото:

Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки БпЛА (ФОТО)

9 окт 2026, 12:27
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Дата-центр російського інтернет-гіганта «Яндекс» у Калузі постраждав внаслідок атаки безпілотників.

У п’ятницю, 9 жовтня, удари БпЛА повністю вивели з ладу кілька модулів дата-центру. Через це частина сервісів компанії працює з перебоями. Повний масштаб збитків росіяни ще оцінюють. Про це повідомили російські ЗМІ з посилання на прес-службу компанії.

Дата-центр «Яндекса» у Калузі знаходиться на території індустріального парку «Грабцеве».

У мережі пишуть, що безліч сайтів та сервісів у Росії «лягли» внаслідок атаки на дата-центр в Калузі.

Нагадаємо, 8 жовтня безпілотники вдарили по дата-центру російського інтернет-гіганта «Яндекса» у місті Сасово Рязанської області РФ. Цей дата-центр розташований на території заводу «Саста», який випускає металообробні верстати та постачає обладнання у тому числі підприємствам оборонної промисловості.

На об'єкті внаслідок атаки почалася сильна пожежа. У «Яндексі» заявили про тимчасову недоступність низки сервісів.

Источник: Ракурс


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