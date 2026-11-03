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До 33 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі. Фото:

У Комишувасі вже 33 загиблих — ще майже 50 осіб можуть бути під завалами

3 лис 2026, 16:27
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Знову зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі на Запоріжжі 2 листопада.

Наразі відомо про 33 жертв, яких вбили ворожі авіабомби. Ще близько 50 людей можуть бути під завалами. Про це 3 листопада повідомив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, який Офіс президента транслював в YouTube.

Державна служба з надзвичайних ситуацій тим часом поінформувала, що пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу тривають. Залучені кінологічні розрахунки ДСНС.

Нагадаємо, 2 листопада російські окупанти завдали цілеспрямованих ударів авіабомбами по центру життєстійкості в селищі Комишуваха Запорізької області під час роздачі гуманітарної допомоги цивільним. Ворог спочатку вдарив керованими авіабомбами КАБ-500, а потім скинув ФАБ-3000. Такі бомби призначені для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Внаслідок прямого влучання в будівлі обвалилася бетонна конструкція та виникла пожежа.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російський воєнний злочин у Комишувасі став одним із наймасштабніших трагедій у Запорізькій області за весь час війни.

Джерело: Ракурс


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