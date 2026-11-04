У Комишувасі досі зниклими безвісти вважаються 59 людей. Фото:

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Ракурс

У Комишувасі Запорізької області триває пошуково-рятувальна операція на місці російського авіаудару.

Наразі вдалося встановити особи 12 із 31 загиблого. Водночас 59 людей досі вважаються зниклими безвісти. Частину з них, імовірно, вдасться ідентифікувати серед уже знайдених загиблих. Під завалами можуть перебувати 38 осіб. Про це співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив у Telegram.

Водночас виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін поінформував, що з обласного бюджету профінансують поховання загиблих, а пораненим передбачені грошові виплати.

Постраждалі з пораненнями середньої тяжкості зможуть отримати 20 тис. грн. По 30 тис. грн виплатять людям, які зазнали тяжчих поранень. Таким чином, загальна сума допомоги для однієї пораненої людини може становити до 50 тис. грн.

Нагадаємо, 2 листопада російські окупанти завдали цілеспрямованих ударів авіабомбами по центру життєстійкості в селищі Комишуваха Запорізької області під час роздачі гуманітарної допомоги цивільним. Ворог спочатку вдарив керованими авіабомбами КАБ-500, а потім скинув ФАБ-3000. Такі бомби призначені для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Внаслідок прямого влучання в будівлі обвалилася бетонна конструкція та виникла пожежа.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російський воєнний злочин у Комишувасі став одним із наймасштабніших трагедій у Запорізькій області за весь час війни.