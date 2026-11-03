Наслідки російського авіаудару по Комишувасі, фото: ГУР

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Російські загарбники вчора, 2 листопада, завдали цілеспрямованих ударів авіабомбами по центру життєстійкості в селищі Комишуваха Запорізької області під час роздачі гуманітарної допомоги цивільним.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Спочатку дві ворожі авіабомби влучили по території місцевої гімназії, де розташований центр. Далі росіяни завдали повторного удару надпотужною ФАБ-3000 безпосередньо по підземному укриттю, де люди отримували допомогу. Після цього зафіксовано ще шість авіаударів, — розповіли у ГУР.

Зазначається, що повторні удари та застосування тритонної авіабомби, призначеної для атак складних інженерних об'єктів, зокрема й підземних, призвели до масштабних руйнувань і численних людських жертв.

Окупаційна армія росії вела розвідку над прифронтовим населеним пунктом — загарбники знали: щопонеділка у центрі життєстійкості Комишувахи відбувається видача гуманітарної допомоги. Мешканці громади приходять сюди по продукти, медикаменти, необхідні речі та підтримку. Отже, це свідома геноцидна атака росії проти цивільного населення, — наголошують у ГУР.

У ГУР додали, що російський воєнний злочин у Комишувасі — одна з наймасштабніших трагедій у Запорізькій області за весь час війни:

наразі вже відомо про загибель 31 людини, серед них четверо поліцейських та двоє рятувальників ДСНС;

п’ятеро людей поранені, серед них — двоє рятувальників;

ще майже півсотні українців вважаються зниклими безвісти.

У ГУР наголошують, що цілеспрямовані вбивства цивільних у місцях отримання гуманітарної допомоги та підземних укриттях — непоодинока практика російської окупаційної армії:

так само росіяни діяли, наприклад, у Маріуполі у 2022 році, коли авіабомбою зруйнували драматичний театр, де сотні мирних мешканців шукали прихистку в підвалі будівлі;

у вересні 2026 року росіяни завдали прицільного удару по такому ж, як у Комишувасі, підземному пункту надання гуманітарної допомоги цивільним у Балабиному Кушугумської громади.