В Камышевахе россияне ударили сверхмощной бомбой непосредственно по укрытию с людьми — ГУРhttps://racurs.ua/n217195-v-kamyshevahe-rossiyane-udarili-sverhmoschnoy-bomboy-neposredstvenno-po-ukrytiu-s-ludmi-gur.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 2 листопада, завдали цілеспрямованих ударів авіабомбами по центру життєстійкості в селищі Комишуваха Запорізької області під час роздачі гуманітарної допомоги цивільним.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Спочатку дві ворожі авіабомби влучили по території місцевої гімназії, де розташований центр. Далі росіяни завдали повторного удару надпотужною ФАБ-3000 безпосередньо по підземному укриттю, де люди отримували допомогу. Після цього зафіксовано ще шість авіаударів, — розповіли у ГУР.
Зазначається, що повторні удари та застосування тритонної авіабомби, призначеної для атак складних інженерних об'єктів, зокрема й підземних, призвели до масштабних руйнувань і численних людських жертв.
Окупаційна армія росії вела розвідку над прифронтовим населеним пунктом — загарбники знали: щопонеділка у центрі життєстійкості Комишувахи відбувається видача гуманітарної допомоги. Мешканці громади приходять сюди по продукти, медикаменти, необхідні речі та підтримку. Отже, це свідома геноцидна атака росії проти цивільного населення, — наголошують у ГУР.
У ГУР додали, що російський воєнний злочин у Комишувасі — одна з наймасштабніших трагедій у Запорізькій області за весь час війни:
- наразі вже відомо про загибель 31 людини, серед них четверо поліцейських та двоє рятувальників ДСНС;
- п’ятеро людей поранені, серед них — двоє рятувальників;
- ще майже півсотні українців вважаються зниклими безвісти.
У ГУР наголошують, що цілеспрямовані вбивства цивільних у місцях отримання гуманітарної допомоги та підземних укриттях — непоодинока практика російської окупаційної армії:
- так само росіяни діяли, наприклад, у Маріуполі у 2022 році, коли авіабомбою зруйнували драматичний театр, де сотні мирних мешканців шукали прихистку в підвалі будівлі;
- у вересні 2026 року росіяни завдали прицільного удару по такому ж, як у Комишувасі, підземному пункту надання гуманітарної допомоги цивільним у Балабиному Кушугумської громади.
Застосування ворогом важких, здатних руйнувати складні залізобетонні конструкції та укриття авіабомб саме по цивільних об'єктах, а також повторні удари з коротким інтервалом, аби вбити якомога більше людей, — ще один доказ геноцидного характеру війни росії проти України, — наголошують у ГУР.