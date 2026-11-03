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Ракурс
Россияне нанесли массированный воздушный удар по Камышевасу на Запорожье, фото: Запорожская ОВА

В Камышевасе количество погибших возросло до 29

3 ноя 2026, 08:54
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У Комишувасі на Запоріжжі відомо вже про 29 загиблих внаслідок удару російських авіабомб 2 листопада.

Про це сьогодні, 3 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Ворог прицільно ударив ФАБ-3000 по громаді, влучивши просто по людях, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу, — наголосив він.

Ще п’ятеро поранених залишаються під наглядом лікарів.

На місці ударів продовжується пошуково-рятувальна операція.

У Запорізькій області 3 листопада оголошене Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі.

Источник: Ракурс


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