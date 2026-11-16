Последствия российского удара по Камышевахе, фото: Нацполиция

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Ракурс

У Комишувасі Запорізької області Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада.

Про це сьогодні, 16 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Обстріл Комишувахи 2 листопада 2026 року став одним із найтрагічніших за час повномасштабної війни. Загинули 72 людини, зокрема рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники та медпрацівники. Серед загиблих — вчителька, яка щодня приходила до укриття, аби провести онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади, — наголосив він.

Міністр зазначив, що за два тижні пошуково-рятувальних робіт:

росіяни 11 разів обстріляли селище;

девʼять атак було безпосередньо по місцю проведення робіт;

унаслідок лише цих ударів поранені троє поліцейських та четверо рятувальників, пошкоджена техніка.

Щоб розібрати завали та відшукати тіла загиблих людей, ми залучили інженерну техніку та кінологів. Безперервно працювали експерти, які провели десятки ДНК-досліджень. Чотири людини залишаються зниклими безвісти, — зазначив Вигівський.

Ще четверо людей, яких вдалося врятувати у перші години після обстрілу, залишаються в лікарні під наглядом медиків.