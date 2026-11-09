Оккупанты ранили спасателей и служебных собак в Камышевахе. Фото:

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Ракурс

Армія РФ обстрілює рятувальників ДСНС, які працюють на місці ворожого удару в селі Комишуваха на Запоріжжі.

У неділю, 8 листопада, через масовані повторні атаки ворожих безпілотників були пошкоджені кілька одиниць рятувальної техніки, а також поранені двоє надзвичайників. Їм надають медичну допомогу. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Також постраждали службові собаки кінологів, які працювали на місці удару. У бельгійської вівчарки Mria діагностували травму передньої кінцівки. А в вівчарки Targan внаслідок вибуху виникла гостра стресова реакція, через що різко змінилася поведінка та психологічний стан. Не виключено, що собака більше не зможе повноцінно виконувати пошуково-рятувальні завдання.

Обох чотирилапих уже направили на ветеринарне обстеження.

Росія продовжує цинічно знищувати українських надзвичайників під час виконання їхнього службового обов’язку, — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, 9 листопада поліція Запорізької області інформувала, що з-під завалів у Комишувачі рятувальники вже деблокували 55 тіл. Особи 30 з них вже ідентифікували поліцейські центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин. Під завалами ще можуть перебувати 19 людей.