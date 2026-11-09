Під завалами у Комишувасі ще можуть бути загиблі, скріншот відео

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Триває ідентифікація загиблих унаслідок авіаудару по Комишувасі на Запоріжжі, завданого 2 листопада.

Про це сьогодні, 9 листопада, повідомила прес-служба поліції Запорізької області.

З-під завалів рятувальники вже деблокували 55 тіл. Особи 30 з них вже ідентифікували поліцейські центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, — розповіли у поліції. — Під завалами ще можуть перебувати 19 людей.

Зазначається, що проведенню аварійно-рятувальних робіт перешкоджають російські дрони, які постійно атакують силовиків та задіяну техніку.