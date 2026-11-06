Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Комишувасі, фото: ДСНС
У Комишувасі кількість жертв російського удару зросла до 53 (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217286-u-komyshuvasi-kilkist-jertv-rosiyskogo-udaru-zrosla-do-53-foto-video.htmlРакурс
У селищі Комишуваха Запорізького району кількість жертв російського авіаудару, завданого 2 листопада, зросла до 53 людей.
Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу тривають, — розповіли у відомстві. — Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати завали. Роботи ускладнюються постійною загрозою повторних ворожих ударів.