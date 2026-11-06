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Последствия российского удара по Камышевахе, фото: ГСЧС

В Камышевахе продолжают разбирать разрушенные авиаударом конструкции — количество жертв возросло (ФОТО, ВИДЕО)

6 ноя 2026, 19:31
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У селищі Комишуваха Запорізького району кількість жертв російського авіаудару, завданого 2 листопада, зросла до 53 людей.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу тривають, — розповіли у відомстві. — Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати завали. Роботи ускладнюються постійною загрозою повторних ворожих ударів.

Наслідки російського удару по Комишувасі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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