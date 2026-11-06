Последствия российского удара по Камышевахе, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217286-v-kamyshevahe-prodoljaut-razbirat-razrushennye-aviaudarom-konstrukcii-kolichestvo-jertv-vozroslo.html

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У селищі Комишуваха Запорізького району кількість жертв російського авіаудару, завданого 2 листопада, зросла до 53 людей.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.