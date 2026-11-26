Российский дрон попал по зданию вуза в Харькове. Фото:

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Ракурс

Армія РФ у четвер, 26 листопада, завдала нових ударів по Харкову.

За майже 30 хвилин окупанти атакували реактивними безпілотниками і «Бандероллю» Київський, Салтівський, Слобідський райони. У Київському та Салтівському районах спалахнули пожежі. Про це керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов повідомили у Telegram.

Один із російських дронів влучив по будівлі університету в Київському районі. Наразі відомо, що внаслідок цього обстрілу загинула жінка.

Крім того, російські війська вранці завдали удару по Палацу спорту Локомотив імені Георгія Кірпи в Харкові. Як повідомили в Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту, спорткомплекс зазнав пошкоджень.

У цьому Палаці спорту проводяться професійні змагання з волейболу, баскетболу, гандболу, міні-футболу, боксу та інших видів спорту. Також тут тренується Національна збірна України з артистичного плавання.

Нагадаємо, вночі 26 листопада росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини. Ворог обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду й поранив 46-річного чоловіка. А в Павлограді внаслідок російської атаки були пошкоджені торговельний центр та АЗС. У Кривому Розі обстріли РФ спричинили пожежу в магазині та на складі.