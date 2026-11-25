Армия РФ атаковала Запорожье и Харьковщину, есть погибшие и раненые. Фото:

https://racurs.ua/n217645-rossiyane-udarili-po-zaporoju-i-harkovschine-est-pogibshie-i-ranenye.html

Ракурс

Армія Російської Федерації у середу, 25 листопада, обстріляла Запоріжжя.

Внаслідок ворожих ударів по Космічному району міста й атакували приватний сектор та територію автотранспортного підприємства. На території підприємства виникла пожежа. Постраждали п’ятеро осіб, серед них — дитина. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили у Telegram.

За однією з адрес частково були зруйновані вісім приватних житлових будинків, але пожеж там не було. За іншою — горіли приміщення в господарчій споруді та автомобіль. А вибухова хвиля та уламки пошкоджені 15 транспортних засобів.

Також російські окупанти атакували безпілотником автомобіль на Харківщині. Як поінформував очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, згоріле авто виявили на узбіччі дороги Миронівка-Довжик у Золочівській громаді. Усередині були тіла двох осіб. Ймовірно, це було місцеве подружжя.

Нагадаємо, російські окупанти 25 листопада завдали ударів по автомобільній стоянці у Малинській громаді Житомирської області. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі на декількох локаціях. Одна людина загинула, а ще пятеро постраждали.