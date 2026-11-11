Российские дроны атаковали авто в Харькове и людей в Запорожье. Фото:

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Російські війська продовжують атакували цивільних у містах України.

У Харкові внаслідок удару російського БпЛА по автомобілю загинули двоє людей. Обстріл призвів до пошкодження скління вікон багатоквартирного будинку. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили у Telegram.

Також окупанти атакували FPV-дроном людей у Запоріжжі. Як поінформував у Telegram тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, внаслідок удару постраждали троє чоловіків. Наразі медики надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, 11 листопада російські окупанти завдали удару по ринку у центральній частині Чорноморська на Одещині. Троє людей загинули. Також є постраждалі. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок і торговельні павільйони ринку.