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Ракурс
Наслідки російського удару по Чорноморську 11 листопада, фото: ДСНС

Росіяни вдарили по ринку у Чорноморську на Одещині — троє загиблих (ФОТО)

11 лис 2026, 14:20
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Росіяни завдали удару ринку у центральній частині Чорноморська на Одещині.

Троє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Спочатку було відомо про загибель однієї людини, згодом стало відомо, що у лікарні померли двоє важкопоранених.

Всього постраждали 11 людей.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок і торговельні павільйони ринку, виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Джерело: Ракурс


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