Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Чорноморську 11 листопада, фото: ДСНС
Росіяни вдарили по ринку у Чорноморську на Одещині — троє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217358-rosiyany-vdaryly-po-rynku-u-chornomorsku-na-odeschyni-troie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Росіяни завдали удару ринку у центральній частині Чорноморська на Одещині.
Троє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Спочатку було відомо про загибель однієї людини, згодом стало відомо, що у лікарні померли двоє важкопоранених.
Всього постраждали 11 людей.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок і торговельні павільйони ринку, виникла пожежа, яку вже ліквідували.