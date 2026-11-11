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Последствия российского удара по Черноморску 11 ноября, фото: ГСЧС

Россияне ударили по рынку в Черноморске в Одесской области — трое погибших (ФОТО)

11 ноя 2026, 14:20
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Росіяни завдали удару ринку у центральній частині Чорноморська на Одещині.

Троє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Спочатку було відомо про загибель однієї людини, згодом стало відомо, що у лікарні померли двоє важкопоранених.

Всього постраждали 11 людей.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок і торговельні павільйони ринку, виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Источник: Ракурс


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