Последствия российского удара по Черноморску 11 ноября, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217358-rossiyane-udarili-po-rynku-v-chernomorske-v-odesskoy-oblasti-troe-pogibshih-foto.html

Ракурс

Росіяни завдали удару ринку у центральній частині Чорноморська на Одещині.

Троє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Спочатку було відомо про загибель однієї людини, згодом стало відомо, що у лікарні померли двоє важкопоранених.

Всього постраждали 11 людей.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок і торговельні павільйони ринку, виникла пожежа, яку вже ліквідували.