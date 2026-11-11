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Последствия российского удара по Черноморску 11 ноября, фото: ГСЧС
Россияне ударили по рынку в Черноморске в Одесской области — трое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n217358-rossiyane-udarili-po-rynku-v-chernomorske-v-odesskoy-oblasti-troe-pogibshih-foto.htmlРакурс
Росіяни завдали удару ринку у центральній частині Чорноморська на Одещині.
Троє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Спочатку було відомо про загибель однієї людини, згодом стало відомо, що у лікарні померли двоє важкопоранених.
Всього постраждали 11 людей.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок і торговельні павільйони ринку, виникла пожежа, яку вже ліквідували.