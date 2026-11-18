Российская армия обстреляла рынок в Харьковской области. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нового удару по Харківщині.

У середу, 18 серпня, окупанти атакували ринок у Златополі. Наразі відомо, що поранень зазнали 12 осіб. Серед постраждалих є 11-річний хлопчик. Медики надають їм необхідну допомогу. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

На місці обстрілу загорілися торгівельні павільйони. У посиленому режимі працюють екстрені служби.

Керівник ОВА також поінформував, що напередодні ворог обстріляв 16 населених пунктів області. Внаслідок цих атаки загинула людина, а ще восьмеро постраждали.

Нагадаємо, 11 листопада російська окупаційна армія завдала удару ринку у центральній частині Чорноморська в Одеській області. Загинули троє осіб, також були поранені. Внаслідок обстрілу був пошкоджений приватний житловий будинок і торговельні павільйони ринку.