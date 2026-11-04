Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Перед российским ударом по Камышувахе, скриншот видео

Последние минуты перед российским ударом по Камышувахе зафиксировала бодикамера погибшего полицейского (ВИДЕО)

4 ноя 2026, 16:36
999

Бодікамера одного із загиблих поліцейських зафільмувала останні хвилини перед повторним російськими ударом по освітньому закладу у Комишувасі на Запоріжжі.

Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, опублікувала прес-служба Нацполіції.

Представники Комишуваської громади, місцеві жителі, співробітники поліції та ДСНС, які надавали допомогу людям після першої авіаційної атаки, намагалися сховатися від російських авіабомб в укритті. Трьохтонна ФАБ та ще кілька повторних влучань обірвали життя десятків людей, поховавши їх під завалами, — наголошують у поліції.

У поліції додали, що російська пропаганда бреше, що удару нібито було завдано по місцю розташування українських військових.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров