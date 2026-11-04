До 37 человек возросло число погибших в результате удара РФ по Камышевахе. Фото:

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В Комишувасі знову зросла кількість загиблих через удари російських КАБів.

Наразі відомо про 37 жертв. На місці трагедії досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють кінологи та гірничорятувальники ДСНС. Про це тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін 4 листопада повідомив у Telegram.

Щирі співчуття всім, хто втратив рідних у цій страшній трагедії. Пошукові роботи тривають, — йдеться у повідомленні.

Раніше співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров заявив, що 59 людей в Комишувасі досі вважаються зниклими безвісти. Частину з них, імовірно, вдасться ідентифікувати серед уже знайдених загиблих. Під завалами можуть перебувати 38 осіб.

Нагадаємо, 2 листопада російські окупанти завдали цілеспрямованих ударів авіабомбами по центру життєстійкості в селищі Комишуваха Запорізької області під час роздачі гуманітарної допомоги цивільним. Ворог спочатку вдарив керованими авіабомбами КАБ-500, а потім скинув ФАБ-3000. Обстріл Комишувахи став одним із наймасштабніших трагедій у Запорізькій області за весь час війни.