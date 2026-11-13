Сергей Корецкий спрогнозировал потери украинского бизнеса из-за атак РФ в 2026 году. Фото:

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Бізнес України в 2026 році може втратити 8 млрд дол. через російські атаки.

Країна-агресор посилює удари по українських підприємствах та інфраструктурі. Такі атаки завдають значних збитків економіці. Через це Кабінет міністрів працюють над створенням Фонду страхування воєнних ризиків, який поєднуватиме підтримку доступного страхування для підприємців та механізми часткової компенсації вже завданих збитків. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький 13 листопада повідомив у Telegram.

Стійкість України тримається на наших Силах оборони та здатності бізнесу працювати, зберігати робочі місця і сплачувати податки. За нашими оцінками, прямі втрати бізнесу в 2026 році можуть сягнути 8 млрд дол. Тому захист підприємств від воєнних ризиків є одним із наших пріоритетів, — зазначив він.

Глава Кабміну обговорив питання захисту бізнесу з керуючим директором з операційної діяльності Світового банку Анною Б'єрде. Разом з СБ українські фахівці мають розробити ефективну модель, до якої планують залучити міжнародні фінансові установи та страховий ринок.

Корецький додав, що окрему увагу під час переговорів приділили програмі SPUR 2.0 та пошуку нових донорів, щоб розширити фінансову допомогу Україні.

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр України Сергій Корецький поінформував, що Кабінет міністрів спільно з РНБО готує програму пільгового кредитування та спрощений доступ до оренди державного майна для підприємців. Заходи вживають для підтримки бізнесу в умовах постійних російських атак.