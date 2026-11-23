Оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль в Краматорске, погибли и пострадали гражданские. Фото:

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Ракурс

Армія Росії атакувала евакуаційний автомобіль у Краматорську на Донеччині.

Вранці у понеділок, 23 листопада, російські окупанти влучили ударним FPV-дроно" з бойовою частиною в автомобіль, який був задіяний у проведенні евакуації місцевих жителів. Під час удару в салоні авто перебували цивільні, які намагались виїхати з міста. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Російська атака забрала життя 77-річної пенсіонерки та 68-річного чоловіка. Зазнали поранень 69-річна дружина загиблого і чоловік віком 52 років. Медики діагностували у них мінно-вибухові травми й контузії.

Правоохоронці за процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 листопада російські загарбники атакували будівлю непрацюючої приватної клініки у Вознесенівському районі Запоріжжя. Внаслідок ратаки троє людей загинули, ще одну людину було поранено.