Армия РФ разбомбила управление соцзащиты в Краматорске, есть раненые. Фото:

https://racurs.ua/n216544-okkupanty-razbombili-upravlenie-soczaschity-v-kramatorske-est-ranenye.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала ударів по Краматорську.

Вранці у середу, 30 вересня, окупанти скинули на місто КАБи 250 та 500. Внаслідок атаки була зруйнована будівля управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради. Також обстріл пошкодив понад десяток багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти й інфраструктурний обʼєкт. Про це міськрада повідомила у Telegram.

Це чергове свідчення того, що російська армія продовжує бити по цивільній інфраструктурі міста. По об'єктах, які не мають жодного стосунку до військових цілей. Управління соціального захисту — це місце, з яким для багатьох краматорців пов’язані допомога, підтримка та вирішення життєво важливих питань. Тут працювали люди, чиїм завданням було підтримувати тих, хто найбільше потребує допомоги, — наголосили в міськраді.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Поранення дістали чоловік 1965 року народження та жінки 1970 і 1989 років народження.

Нагадаємо, вранці та вдень 30 вересня росіяни масовано атакували Київ безпілотниками. Наслідки ворожої атаки фіксуються у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

У місті пошкоджено приватні будинки, лазню, недобудови, автомобілі та інші обʼєкти інфраструктури. Загинули троє людей, а ще семеро зазнали поранень.